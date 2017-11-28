Лауреатов «Большой книги» назовут 12 декабря

/Анонс событий/

Во вторник, 12 декабря 2017 года в Доме Пашкова состоится церемония вручения Национальнойлитературной премии «Большая книга».

В cписке финалистов двенадцатого сезона:

Михаил Гиголашвили, «Тайный год»

Лев Данилкин, «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»

Шамиль Идиатуллин, «Город Брежнев»

Игорь Малышев, «Номах»

Виктор Пелевин, «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»

Андрей Рубанов, «Патриот»

Алексей Сальников, «Петровы в гриппе и вокруг него»

Сергей Самсонов, «Соколиный рубеж»

Алексей Слаповский, «Неизвестность»

Сергей Шаргунов, «Катаев: Погоня за вечной весной»

Победителей определит Литературная академия – жюри премии. В составе жюри более ста человек –писателей, издателей, критиков, редакторов, журналистов, предпринимателей, общественных игосударственных деятелей.

Премиальный фонд премии «Большая книга» - 5,5 млн. рублей. Памятные награды получат ипобедители читательского голосования, которое проходит в этом сезоне в электронных библиотеках«Литрес», Bookmate и ReadRate.