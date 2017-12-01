12 декабря - Общероссийский день приёма граждан

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В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря 2017 года проводится общероссийский день приема граждан.

Основной задачей проведения общероссийского дня приёма граждан является реализация прав заявителей на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в государственные органы или органы местного самоуправления от уполномоченных лиц государственных органов или органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

В муниципальном образовании город Новороссийск по адресу: ул. Советов, 18, (вход с левого торца здания) с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени будет проведён личный прием заявителей уполномоченными лицами по вопросам, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления.

С согласия заявителей обеспечивается обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск