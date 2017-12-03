Погода на территории Краснодарского края

/Анонс событий/

По Краснодарскому краю: вечером 04.12 местами кратковременный дождь, преимущественно в западной половине края. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 тепла, в восточной половине края местами до -3; днем 9-14 тепла, по югу до 17.

На Черноморском побережье: во второй половине дня и вечером местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12; днем 11-16, по югу до 20.

По г. Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 тепла, днем 14-16.

На последующие двое суток 05.12-06.12.

По Краснодарскому краю: 05.12 в большинстве районов дождь, в отдельных пунктах сильный дождь, 06.12 местами дождь с мокрым снегом. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 05.12 1-6° тепла, местами по восточной половине края до -3, 06.12 +1...-4°, по восточной половине до -7; днем 3-8°, 06.12 0-5 тепла.

На Черноморском побережье: временами дождь, 05.12 в отдельных пунктах сильный. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, 06.12 2-7 тепла; днем 7-12, по югу до 15, 06.12 2-7, по югу до 12.

*Подготовлен на основе информации «КЦГМС» филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», Кубанского БВУ, Государственного управления ветеринарии Краснодарского края, филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю