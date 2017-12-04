Прокурор и глава города Новороссийска проведут совместный приём граждан

/Анонс событий/

В здании прокуратуры города Новороссийска (ул. Советов, 49) 6 декабря 2017 года с 14-00 до 16-00 часов пройдёт приём граждан по вопросам дольщиков, в отношении которых застройщик не выполнил взятые на себя обязательства по строительству объектов недвижимого имущества и не передал в установленный договором срок доли построенного объекта для оформления права собственности.

Приём граждан совместно проведут прокурор города Новороссийска Александр Григорьевич Казимиров и глава администрации муниципального образования город Новороссийск Игорь Алексеевич Дяченко.

С 10-00 часов утра в этот день будет работать «Горячая линия», телефон: 61-43-34.

Источник: пресс-служба администрации