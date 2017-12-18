В феврале 2018 года состоится сбор по объединению реестровых казачьих войск страны в единое Всероссийское реестровое казачье войско

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Об этом сообщил атаман Николай Долуда в ходе отчетного сбора Кубанского казачьего войска, который прошел сегодня в Краснодаре. Участие в нем приняли почти 900 казаков.

По мнению Николая Долуды, настало время создания настоящих полноценных казачьих воинских подразделений.

– Мы постоянно говорили об этом и на федеральном уровне. И буквально вчера президиум Совета по делам казачества при Президенте РФ принял такое решение. В феврале 2018 года состоится Всероссийский сбор по объединению всех реестровых казачьих войск России в одно Всероссийское реестровое казачье войско, – заявил атаман.

Он пояснил, что это даст совершенно другой импульс в развитии казачества. Будет избран верховный атаман, орган управления и координации всеми реестровыми казаками России, но статус этих войск останется таким же, как и сейчас – они будут самостоятельными.

Говоря о работе в текущем году, Николай Долуда отметил, что за отчетный период количество казаков в Кубанском казачьем войске увеличилось почти на четыре тысячи и составляет 51843 человека, а с членами семей 166844 человека.

Несение государственной службы, является одним из основных важных направлений деятельности. В настоящее время свыше 1,6 тысяч казаков оказывают помощь полиции на постоянной основе, а около тысячи человек – на добровольных началах. При их участии выявлено 621 преступление, задержано 155 лиц, находящихся в розыске, казаки помогли выявить более 700 нарушителей миграционного законодательства, изъять из незаконного оборота более 165 кг наркотических средств и психотропных веществ.

В казачьих ЧОПах работают 1600 казаков, охраняющих 1588 объектов государственной и муниципальной собственности. Более 600 дружинников районных обществ с сотрудниками полиции обеспечивали порядок при проведении Кубка Конфедераций по футболу в Сочи.

Также Николай Долуда сообщил о ходе распоряжения губернатора о назначении атаманов районных казачьих обществ заместителями глав муниципалитетов.

– Из 56 атаманов районных казачьих обществ порядка 20 атаманов уже работают в должности глав и заместителей глав муниципальных образований. Эту работу надо продолжать. Казаки должны прийти во власть и мыслить по-современному, – считает атаман.

Еще одно поручение главы края касалось развития казачьего образования.

– Ни один регион не развит в этом направлении так, как наш. В этом мы стали первопроходцами. На Кубани создано более трех тысяч казачьих классов, где обучаются свше 85 тысяч учеников, – заметил Николай Долуда.

Он отметил, что важнейшим событием года стал первый Всероссийский Форум реестровых казачьих войск России. В Краснодар съехались делегации всех 11 реестровых казачьих войск. В ходе мероприятия обсуждались самые насущные вопросы, например, новый «Закон о российском казачестве».

По словам атамана, необходим абсолютно новый правовой акт, в котором будут определены права и обязанности казаков. Поэтому в ККВ создана рабочая группа по формированию такого законопроекта. В нее вошли представители органов законодательной власти, юристы, авторитетные казаки, историки.

– Закон станет фундаментом для жизни реестровых казаков, определит формы осуществления госслужбы и полномочия для дальнейшего развития экономической деятельности казачьих обществ, – сообщил Николай Долуда, дополнив, что проект закона о развитии российского казачества проработан, планируется, что в первом полугодии 2018 года он поступит на рассмотрение в Госдуму.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края