Озвучено пророчество старца Тихона

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Монах, предсказавший войну в Донбассе, раскрыл ее финал! Старец Тихон предсказал войну в Донбассе и поведал о судьбе Украины и РФ.

Уже тогда провидец предвидел гражданское противостоянии на востоке Украины. В пророчестве говорилось: «Брат пойдет с мечом на брата». Старец утверждал, что виной конфликта в Донбассе станет «политический блуд», который будет идти от «силы из-за океана». При этом он отмечал, что те, кто затеяли это, будут в проигрыше – их ожидает «страшный удар».

Конкретно об исходе войны в Донбассе старец говорил следующее: «Худо будет тем, кто на Русь святую пойдет, власти захотят, но вымрут все, как и появились».

По словам старца, после того, как кровопролитие на Украине закончится, и беда отступит, произойдет обновление Руси. Провидец утверждал, что российская «монета» будет самой уважаемой в мире и на русском языке будут говорить многие народы.

Источник: http://toplenta.com/obshchee/3031-monakh-predskazavshiy-voynu-v-donbasse-raskryl-ee-final-starets-tikhon-predskazal-voynu-v-donbasse-i,full.html