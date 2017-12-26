1 января состоится традиционный крестный ход православных трезвенников 

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Ежегодно первый январский день Нового года собирает большое количество неравнодушных людей, желающих принять личное участие в молитвенном шествии «О трезвом возрождении России». В 2017 году свыше 500 человек, которых, так или иначе, коснулись пьянство и наркомания, обратились к Богу с молитвой, понимая, что эту страшную беду можно победить с помощью Божьей.

Несмотря на то, что Новый год считается семейным и добрым праздником, по статистике он и самый «пьяный» праздник в году, последствия которого можно увидеть в утренних сводках МЧС. Причем пострадавших по вине пьяных часто оказывается гораздо больше. В Новый год употребляют алкоголь даже те, кому он категорически противопоказан.

Православные трезвенники Санкт-Петербурга призывают начать год с молитвой в духовном бодрствовании, тем самым показывая пример радостной встречи Нового года в трезвении и доброделании.

В 18-ый раз по традиции в крестном ходе примут участие духовенство, члены трезвеннических общин города и области, работники социальной сферы и молодежь, а также все желающие, кто готов своей молитвой поддержать эту добрую традицию, призывающую к трезвению и духовному бодрствованию.

1 января 2018 года в 11.00 состоится традиционный крестный ход православных трезвенников Санкт-Петербурга по территории Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.