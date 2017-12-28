В январе 2018 года на Лагонакском нагорье пройдут гонки на собачьих упряжках

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Самая южная в России высокогорная гонка на собаках включена в список лучших событий страны следующего года и удостоена звания «Национальное событие года».

Соревнования состоятся 20 и 21 января 2018 года на территориях Апшеронского района и Республики Адыгея, в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике.

Ожидается, что в стартах примут участие около 50 команд из регионов Южного федерального округа, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов центральной России. В отличие от подобных спринтов на 20 км, забеги будут проходить с элементами гонок на средние дистанции на высоте до 2100 метров над уровнем моря, по субальпийским лугам Кавказского заповедника.

Помощниками гонщиков станут собаки разных пород, начиная от северных ездовых пород и заканчивая специально выведенными ездовыми метисами.

Организаторами стартов выступают Федерация ездового спорта Республики Адыгея и региональное отделение Федерации ездового спорта РФ в Краснодарском крае. Соревнования проводятся при участии профильных комитетов и министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края.

Всего в январе 2018 года в регионе пройдут свыше 40 событий различного уровня и масштаба. Состоится фестиваль музыки, медиа и субкультур LIVEFEST, Х Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Зимняя Ривьера» в Сочи и другие события.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края