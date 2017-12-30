А какая погода нас ждет в новогоднюю ночь?

/Анонс событий/

Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 31 декабря 2017 г.:

По Краснодарскому краю: местами дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5° местами до +8°; днем 8-13° местами до 16°.

На Черноморском побережье: временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°; днем 10-15°.

По Краснодару: днем временами дождь. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

На последующие двое суток 01-02.01.

По Краснодарскому краю: местами осадки, в начале периода в отдельных пунктах сильные, в предгорьях и горах с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный, днем 02.01 юго-восточный 5-10 м/с, в начале периода местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 01.01 2-7° тепла, 02.01 0...+5°, при прояснении до -3°, в юго-восточных предгорьях 02.01 до -6°; днем 5-10° по югу до 13°.

На Черноморском побережье: в начале периода временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный, 02.01 на северо-восточный 6-11 м/с порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 01.01 3-8°, 02.01 1-6° тепла; днем 7-12°.

За прошедшие сутки на водных объектах края существенных изменений не отмечается.

Температура воды у берегов Черного моря +10…+12°, Азовского моря +4…+6 °.

31 декабря 2017 года существенных изменений на водных объектах края не прогнозируется.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (г.Сочи) – 130 см.