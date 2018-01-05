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МОК утвердил форму для российских хоккеистов на Играх-2018
"Чемпионат" опубликовал фотографии домашней и выездной формы хоккеистов сборной России на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.
Основа осталась прежней - это тот же комплект, который разрабатывала компания Nike для участия в Играх-2018. Однако с формы убрали герб и добавили надпись "Olympic athlete of Russia". Изменения связаны с тем, что сборная России отправится в Южную Корею под нейтральным флагом.
Ранее МОК утвердил форму для российских нейтральных спортсменов.
Источник: https://ruposters.ru/news/05-01-2018/utverdil-formu-rossiiskih-hokkeistov-igrah
Категория: Новости / Анонс событий