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МОК утвердил форму для российских хоккеистов на Играх-2018

"Чемпионат" опубликовал фотографии домашней и выездной формы хоккеистов сборной России на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

Основа осталась прежней - это тот же комплект, который разрабатывала компания Nike для участия в Играх-2018. Однако с формы убрали герб и добавили надпись "Olympic athlete of Russia". Изменения связаны с тем, что сборная России отправится в Южную Корею под нейтральным флагом.

Ранее МОК утвердил форму для российских нейтральных спортсменов.

Источник: https://ruposters.ru/news/05-01-2018/utverdil-formu-rossiiskih-hokkeistov-igrah

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Категория: Новости / Анонс событий

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