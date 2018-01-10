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Жители и гости Новороссийска приглашаются на городской фестиваль хореографического творчества«Хрустальная туфелька»

Жители и гости Новороссийска приглашаются на городской фестиваль хореографического творчества«Хрустальная туфелька», который состоится 14 января в 10:00 в здании Морского вокзала. В нём примут участие около 100 творческих коллективов всего Новороссийского района. Конкурс будет проводится по различным номинациям в возрастных группах от 4 до 30 лет.

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Категория: Новости / Анонс событий

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