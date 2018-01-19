Студентки Татьяны бесплатно прокатятся на катке ВДНХ в свой праздник

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Главный каток страны подготовил скидки в честь Дня российского студенчества. Вечером 25 января 2018 года вход на каток ВДНХ для студентов очного отделения и всех Татьян будет стоить 200 рублей. А студенток Татьян при предъявлении студенческого билета и паспорта пустят покататься бесплатно.

Праздничный тариф будет действовать на катке ВДНХ с 17:00 до 23:00. Льготный проход на каток предоставят студентам дневного отделения, предъявившим студенческий билет, а также всем девушкам по имени Татьяна, которым необходимо будет взять с собой паспорт.

Билеты со скидками можно будет купить только в кассах катка. Дополнительные услуги (прокат, заточка коньков и др.) оказываются в обычном режиме и оплачиваются отдельно.

Татьянин день — это традиционный народный, церковный и светский праздник, который отмечается в России с давних пор. 25 января принято поздравлять всех девушек и женщин, названных в честь святой Татьяны. А с момента учреждения Московского университета в XVIII веке этот день стал праздничным для всего российского студенчества.

МЕСТО: каток ВДНХ.

ВРЕМЯ: 25 января 2018 года с 17:00 до 23:00.

СТОИМОСТЬ: взрослый билет — 450 рублей; детский — 200 рублей; студенты — 200 рублей; Татьяны — 200 рублей; студентки по имени Татьяна — Бесплатно