В 2018 году пройдёт пробная перепись населения

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Распоряжение от 22 января 2018 года №58-р. Пробная перепись населения будет проведена для отработки программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учётом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде. Определены 10 территорий, на которых в октябре 2018 года будет проводиться пробная перепись населения.

Цель проведения пробной переписи населения – отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учётом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде. Результаты пробной переписи позволят оптимизировать весь комплекс работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года.

Подписанным распоряжением определены 10 территорий, на которых будет проводиться пробная перепись населения. К ним относятся: Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, посёлок городского типа Южно-Курильск муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.

Подготовка и проведение пробной переписи населения будут финансироваться в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Источник: Правительство РФ