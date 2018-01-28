РЕН ТВ впервые покажет премьеру «Игры престолов» зимой

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Всероссийская телепремьера седьмого сезона «Игры престолов» состоится 4 февраля на РЕН ТВ. Семь долгожданных эпизодов общей стоимостью 100 млн долларов станут доступны для зрителей канала совершенно бесплатно.

РЕН ТВ вновь устраивает показ одного из главных сериалов современности. Но на этот раз премьера нового сезона состоится зимой, а не в рамках традиционного «летнего» марафона «Игры престолов». Это связано с желанием представить новинку зрителям как можно скорее – сразу после приобретения прав на трансляцию.

4 февраля 7 последних эпизодов «Игры престолов» станут доступны не только аудитории кабельного канала HBO и подписчикам дорогих онлайн-сервисов, но и российским телезрителям – совершенно бесплатно. РЕН ТВ покажет все серии 7 сезона за один день.

Новый сезон «Игры престолов» успел побить многие рекорды. Создатели не только увеличили продолжительность каждой серии, но и повысили выделяемый на съёмки бюджет. Средняя стоимость создания одного эпизода составила 14 млн. долларов и закрепила «Игру престолов» в рейтинге самых дорогостоящих телешоу мира.

«Игра престолов» – сериал авторства Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса, поставленный по книжному циклу Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня», который любят и ждут зрители по всему миру. Сериал ценят и профессиональные критики: «Игра престолов» получила 38 наград «Эмми» в различных номинациях, а также удостоилась премии «Золотой глобус».

Седьмой сезон сериала запомнится зрителям РЕН ТВ масштабными сражениями с участием гигантских драконов и армий мертвецов. По канонам «Игры престолов», некоторых центральных персонажей ждёт гибель. Не обойдётся без судьбоносных встреч и шокирующих взаимоотношений между героями… Но об этом – 4 февраля на РЕН ТВ.

Зима не просто близко. Она уже здесь.

Смотрите премьеру седьмого сезона сериала «Игра престолов» – в воскресенье, 4 февраля, только на РЕН ТВ.