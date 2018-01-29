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Московский музыкальный театр «Геликон-опера» запускает новый проект – #Jazzкафе. Первый вечер с участием известного пианиста-виртуоза Эльмара Сафаралиева состоится 18 февраля в кафе «Прокофьев».

Как известно, «Геликон» родился в доме на Большой Никитской, 19 (бывшая улица Герцена), где раньше находился Дом медицинских работников. В 70-е годы двадцатого века его руководитель Александр Семенович Бертман устраивал джазовые вечера, приглашал известных бардов, в 80-е здесь открылся один из первых в СССР лучший в те времена легендарный «горячий» джазовый клуб All Stars. Там выступал весь цвет советского джаза, а атмосфера была творческой и непринужденной.

Геликоновцы решили возродить эту замечательную традицию: отныне в кафе «Прокофьев», расположенном на первом этаже театра, будут проводиться джазовые вечера с участием известных музыкантов и солистов «Геликон-оперы».

Каждый, кто переступает порог нашего театра, сразу попадает в особенную атмосферу: здесь царят любовь к музыке, любовь к творчеству, любовь к зрителям. И абсолютно логичным шагом стало то, что в театре решили «освоить» и напитать музыкой пространство кафе «Прокофьев»: это идеальное место для тех, кто после спектакля хотел бы провести приятный вечер в компании друзей за столиком и послушать красивую джазовую музыку под бокал коллекционного вина… Кстати, проект предполагает участие в нем партнеров театра, которые в рамках джазовых вечеров будут проводить дегустацию изысканных блюд в «стиле джаз».

«Мы уже организовали и провели несколько джазовых вечеров в Белоколонном зале княгини Шаховской, и поняли, что они пользуются огромной популярностью у публики, – комментирует заместитель генерального директора – художественного руководителя по продюсерской работе Эдуард Мусаханянц. – Это своего рода эксперимент для театра: мы хотим, чтобы все наши помещения были связаны с творчеством. Для музыкального наполнения кафе качественный джаз подходит как нельзя лучше. Мы приготовили специальное предложение для наших зрителей в формате «спектакль после спектакля», чтобы любой желающий после спектакля мог продолжить воскресный вечер в уютной атмосфере кафе «Прокофьев». Это будет настоящий праздник вкуса, причем любого, но – в стиле джаз».

В «Прокофьеве» будет звучать только живая музыка, причем как инструментальные джазовые композиции, так и вокальные. Свое участие в проекте уже подтвердили известные джазовые музыканты пианист Эльмар Сафаралиев и грузинская певица Тамта Цхвитава. Каждый раз зрителей будет радовать новая программа.

До конца сезона 2017/2018 в #Jazzкафе пройдет три джазовых вечера – 18 февраля, 25 марта и 12 мая. Начало в 19 часов, билеты можно приобрести в кассах театра и на сайте.