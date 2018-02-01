О перекрытии движения транспорта в Новороссийске

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О перекрытии движения транспорта по проспекту Ленина в городе Новороссийске в день проведения Всероссийской акции «Вахта памяти» операции «Бескозырка» 3 февраля 2018 года.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов во время проведения Всероссийской акции «Вахта памяти» операции «Бескозырка» 3 февраля 2018 года будет перекрыто движение всех видов транспорта:

- с 13-00 до 21-00 часов по пр. Ленина, на участке от ул. Куникова до ул. Молодежной.

- с 16-00 до 21-00 часов по пр. Ленина, на участке от ул. Исаева до ул. Молодежной.

- с 16-00 до 21-00 часов по ул. Черняховского, на участке от ул. Дзержинского до пр. Ленина.

Также, в целях обеспечения антитеррористической безопасности будет перекрыт выезд на следующих перекрестках:

- ул. Исаева – пр. Ленина;

- пр. Ленина – ул. Свердлова;

- ул. Черняховского – ул. Дзержинского;

- ул. Черняховского – ул. Леженина;

- пр. Ленина – ул. Снайпера Рубахо, по четной и нечетной стороне;

- пр. Ленина – ул. Куникова;

- пр. Ленина – ул. Суворовская;

- пр. Ленина – выезд из г/п «Магнит»;

- ул. Героев-Десантников, в районе проезда к СОШ № 10;

- ул. Пионерская, в районе проезда к СОШ № 10;

- пр. Ленина – ул. Молодежная.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск