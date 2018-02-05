Бери свое: KFC вызывает молодежь на батл

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KFC запускает новый сезон Международного молодежного проекта KFC BATTLE. В 2018 году он станет одним из самых масштабных молодежных событий и объединит самые модные тренды.

KFC BATTLE — это масштабный спортивный и культурно-образовательный проект для молодежи. Уже много лет бренд KFC помогает молодому поколению превращать мечты в цели, страхи — в победы, и в результате взять свое! Только в прошлом сезоне проект объединил 250 тысяч участников и гостей, в этом году к ним присоединятся еще сотни тысяч молодых людей из России и стран СНГ. Каждый участник, вне зависимости от пола, места проживания и финансовых возможностей, получает шанс стать популярным, реализовать себя, встретиться с единомышленниками и понять, в чем он действительно силен. Благодаря многообразию направлений проект KFC BATTLE открывает пути для разностороннего развития в спорте и творчестве – это футбол, стритбол, вокал, рэп, блогинг, фотография и многое другое.

Поддерживать участников предстоит настоящим профессионалам своего дела: тем, кто уже прошел путь, который только ожидает юных спортсменов, артистов и блогеров. В качестве звездных наставников – кураторов направлений проекта - к KFC уже присоединились футболист Александр Кержаков, баскетболист Тимофей Мозгов, популярные исполнители Егор Крид и L’One. Также проект KFC BATTLE получил всестороннее признание и поддержку со стороны государства, крупных брендов, общественных деятелей и звезд шоу-бизнеса.

— Что нужно для того, чтобы стать счастливым? Пробовать свои силы и утверждаться на всех жизненных этапах. Не надо бояться совершать ошибки, потому что если есть ошибки — есть и работа над ними, — говорит L’One, наставник KFC BATTLE по направлению рэп. Я уже много лет с проектом KFC BATTLE, и вижу, как этот проект меняет судьбы. Это та поддержка, которая просто необходима человеку, когда он хочет творить, хочет проявить себя, но еще не знает, как это сделать. Не бойся пробовать, не бойся искать — бойся оставаться на месте.

Что готовит новый сезон проекта KFC BATTLE:

Чемпионаты KFC по футболу и стритболу

Спорт – традиционное направление проекта KFC BATTLE. Турнир охватит 27 городов России и СНГ, где пройдут отборочные этапы. Участникам (а это непрофессиональные спортсмены в возрасте от 14 до 25 лет) на пути на Суперфинал в Москву предстоит стать победителями на городском этапе, а после выиграть региональный финал.

Онлайн-батлы

Год назад в KFC BATTLE дебютировали творческие конкурсы, которые сразу же обосновались в программе проекта. В новом сезоне к уже существующим онлайн-батлам по направлениям музыка (KFC BATTLE: вокал, KFC BATTLE: рэп) и блогинг (KFC BATTLE: блог) присоединился конкурс мобильной фотографии (KFC BATTLE: фото). Зарегистрироваться может любой желающий, мечтающий показать себя. Ограничением является лишь возраст – участник должен входить в возрастную категорию от 14 до 30 лет. Финалисты определятся по итогам голосования на сайте, а имя победителей назовут наставники проекта на Суперфинале.

Также в 2018 году впервые в рамках проекта в онлайн-режиме пройдет Чемпионат KFC по киберспорту (DOTA2). К участию приглашаются команды, состоящие из игроков-любителей возрастом от 14 лет, из России и СНГ. Отборочный этап состоит из двух онлайн-квалификаций, по результатам которых 4 сильнейшие команды приглашаются к участию в завершающем туре - Суперфинале в Москве. Чемпионат проходит при поддержке Федерации компьютерного спорта России.

Фестивали KFC BATTLE FEST

В прошлом сезоне проекта десятки тысяч гостей стали свидетелями масштабных фестивалей спорта и музыки KFC BATTLE FEST с яркой программой и разнообразными активностями. В 2018 году в лучших традициях фестивали с концертами наставников, шоу-программой, автограф-сессиями, спортивными и танцевальными мастер-классами пройдут в 6 городах - Краснодаре, Самаре, Уфе, Новосибирске, Москве и Алматы. На фестивалях определятся победители регионального этапа Чемпионатов по футболу и стритболу, которые отправятся на Суперфинал в Москву.

Суперфинал в Москве

Грандиозный двухдневный Суперфинал KFC BATTLE пройдет 21-22 июля в Москве и станет одним из самых масштабных молодежных событий лета. Гостей и участников ожидает насыщенная развлекательная программа, а также раскроется главная интрига сезона – наставники назовут имена победителей проекта KFC BATTLE. В числе призов контракты с продюсерскими центрами, запись треков и многое другое. Главный приз для победителей всех батлов - поездка в Европу от туроператора SUNMAR.

KFC следит за последними трендами и из года в год внедряет в проект востребованные у молодежи направления. В этом сезоне участников и гостей также ожидает масса сюрпризов и коллабораций, в том числе запуск Чемпионата KFC по киберспорту и конкурс мобильной фотографии!

KFC точно знает, что нужно молодежи, и помогает им развиваться, добиваться признания и становится успешными. Участвуй в KFC BATTLE: заяви о себе на всю страну и возьми свое!

Источник: Пресс-служба KFC BATTLE