Рособрнадзор в феврале проводит Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

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В течение февраля во всех регионах России пройдёт Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 20 февраля заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, глава Республики Крым Сергей Аксёнов вместе с родителями одной из школ Симферополя дадут старт акции.

Также в этот день к ней подключатся более 50 субъектов Российской Федерации. Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

Помимо родителей, возможность сдать экзамен в этот день предоставляется и представителям СМИ.

На мероприятии можно будет увидеть:

- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях;

- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;

- как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ);

- как выглядят КИМ ЕГЭ 2018 года по русскому языку.

В мероприятии планируют принять участие:

- Сергей Кравцов, заместитель министра образования и науки РФ - руководитель Рособрнадзора;

- Сергей Аксёнов, глава Республики Крым;

- Андрей Фалалеев, и.о. ректора Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского;

- родители будущих выпускников.

По завершении пробного экзамена состоится круглый стол с участием Сергея Кравцова, Сергея Аксёнова и других участников акции «Особенности организации ЕГЭ в 2018 году».

Источник: Рособрнадзор