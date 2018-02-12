Глава Минобрнауки России ответит на вопросы пользователей ВКонтакте в прямом эфире

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13 февраля в 18:30 по московскому времени Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева ответит на вопросы пользователей ВКонтакте в прямом эфире #VKLIVE.

Одна из центральных тем эфира - ЕГЭ 2018. До 1 февраля старшеклассники могли определиться, какие экзамены они будут сдавать в этом году. Ольга Юрьевна ответит на вопросы о ЕГЭ и затронет другие важные аспекты образования и науки в России.

С октября 2017 года в сообществе Минобрнауки России ВКонтакте проходят трансляции научных лекций из ведущих вузов под единым хештегом #ЛекторийМинобрнауки. В проекте принимают участие десятки федеральных и региональных университетов, включая МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, ИТМО, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ, Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет и многие другие учебные заведения.

Минобрнауки России использует самые разные площадки для общения со школьниками, студентами, родителями, учителями и всеми, кому интересны вопросы образования. «Прямая линия» на площадке #VKLIVE - это ещё одна возможность развеять мифы и страхи о выпускных экзаменах.

Источник: Минобрнауки РФ