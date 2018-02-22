В Сочи откроется выставка артефактов, найденных во время раскопок перед Олимпиадой

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27 февраля состоится открытие выставки «Мифы и правда о золоте Сочи».

Экспозиция продемонстрирует посетителям около 300 предметов историко-культурного наследия России. Это предметы быта, вооружения, ювелирного искусства, архитектурные детали крепостей и храмов.

– Большая часть экспонатов будет представлена предметами, поступившими в музей в результате археологических раскопок на территории олимпийского строительства в 2007-2013 годах. В этот период были исследованы многие памятники и выявлены ранее неизвестные археологические объекты, относящиеся к разным историческим эпохам от палеолита до позднего Средневековья. Среди них поселения, могильники, культовые комплексы, крепости и храмы, - сообщили в министерстве культуры Краснодарского края.

Также среди уникальных экспонатов выставки – коллекция превосходных золотых украшений из женского погребения в поселке Лоо, случайно обнаруженная при строительстве пансионата «Магадан» в 1960 году. Значительная часть изделий этой коллекции античного времени.

Один из комплексов выставки будет посвящен теме добычи золота на Кавказе, в том числе на территории Сочи. С незапамятных времен в различных источниках встречаются упоминания о попытках добычи золота на реках Сочи, Кудепста и Мзымта.

На открытие выставки приглашены сочинские школьники, которые смогут познакомиться с профессией археолога и стать участниками импровизированных археологических раскопок в специально оборудованном классе музея.

В целом археологическая коллекция музея насчитывает более 5 тысяч экспонатов, которая пополнялась с начала XX века до наших дней.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края