Синоптики предупреждают...

/Анонс событий/

На последующие двое суток 24 – 25 февраля 2018 года:

По Краснодарскому краю: в начале периода в большинстве районов, остальную часть периода местами осадки в виде мокрого снега и снега, в начале периода в отдельных пунктах сильные осадки.

Местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер СЗ с переходом на СВ 5-10 м/с порывы 12-17 м/с. Температура воздуха 24.02 ночью +1...-4°, по северу до -8°, днем -4...+1°; 25.02 ночью 1-6° мороза, по северу до 10-12° мороза, днем 0...-5°, по югу до +2°.

На Черноморском побережье: местами осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных пунктах налипание мокрого снега. Ветер СВ 6-11 м/с местами порывы 12-17 м/с, 25.02 до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°, днем 1-6° тепла. В Туапсе-Сочи 24.02 4-9° тепла, 25.02 2-7° тепла.

Ориентировочный прогноз погоды по данным ТЦМП ЧС на 26 февраля 2018 года:

По Краснодарскому краю: местами осадки в виде мокрого снега, снега. Ветер СВ 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7° при прояснении по северу края до -12…-17°; днем +1…-4°, по северу местами до -8°.

На Черноморском побережье: местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер СВ 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, в районе Новороссийска 20-25 м/с, порывы до 33 м/с. Температура воздуха ночью по северу -2...-7°, по югу до +3; днем -1…+4°, по югу +3…+8°.

В горах Краснодарского края выше 1500 м лавиноопасно.

За прошедшие сутки на реках Краснодарского края преимущественно наблюдались незначительные спады уровней воды. Минимальная температура воды 0,6°С зафиксирована на реке Малая Лаба.

Температура воды у берегов Черного моря +7…+11°, Азовского моря +2…+3°.

24 – 26 февраля 2018 года в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в ночные и дневные часы на водных объектах края возобновится процесс ледообразования.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (г.Сочи) – 185 см.