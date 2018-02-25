/Анонс событий/

Новороссийск и ближайшие поселки без света?

Информация для жителей города о проведении планово-профилактических работ 26 февраля.

 

 

 

 

Наимен

предпр.

Время

отключе

ния

(длитель

ность)

Адрес/причина.

Принятые меры

1

НЭСК

с 09:00

до 17:00

Адрес: ул. Прямая, Сулеймана Стальского, Раевского, Снайпера Рубахо, Куникова, Леселидзе.

Причина: ТП-35 РУ-0,4 кВ ремонт ВЛ-0,4кВ.

2

НЭСК

с 09:00

до 17:00

Адрес: ул. Леселидзе.

Причина: ТП-174 РУ- 0,4 кВ ВЛ- 0,4 кВ гр. Леселидзе.

3

ЮЗЭС

с 10:00

до 15:00

Адрес: п. Абрау-Дюрсо ул. Горького,Сосновая.

Причина: ВЛ-0,4 кВ присоединение 1 от ТП СЛ-20 987 обрезка ДКР.

4

ЮЗЭС

с 09:00

до 14:00

Адрес: ст. Раевская ул. Нижняя, Островского.

Причина: ВЛ-0,4 кВ присоединение 1 от ТП Рк-8 242 обрезка ДКР.

5

ЮЗЭС

с 10:00

до 15:00

Адрес: с. Абрау-Дюрсо ул. Горького, Заозерная.

Причина: чистка трассы ВЛ-0,4кВ от КТП Сл20-987 присоединение 1.

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Анонс событий

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