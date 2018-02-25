Новороссийск и ближайшие поселки без света?
Информация для жителей города о проведении планово-профилактических работ 26 февраля.
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
(длитель
ность)
|
Адрес/причина.
Принятые меры
|
1
|
НЭСК
|
с 09:00
до 17:00
|
Адрес: ул. Прямая, Сулеймана Стальского, Раевского, Снайпера Рубахо, Куникова, Леселидзе.
Причина: ТП-35 РУ-0,4 кВ ремонт ВЛ-0,4кВ.
|
2
|
НЭСК
|
с 09:00
до 17:00
|
Адрес: ул. Леселидзе.
Причина: ТП-174 РУ- 0,4 кВ ВЛ- 0,4 кВ гр. Леселидзе.
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 10:00
до 15:00
|
Адрес: п. Абрау-Дюрсо ул. Горького,Сосновая.
Причина: ВЛ-0,4 кВ присоединение 1 от ТП СЛ-20 987 обрезка ДКР.
|
4
|
ЮЗЭС
|
с 09:00
до 14:00
|
Адрес: ст. Раевская ул. Нижняя, Островского.
Причина: ВЛ-0,4 кВ присоединение 1 от ТП Рк-8 242 обрезка ДКР.
|
5
|
ЮЗЭС
|
с 10:00
до 15:00
|
Адрес: с. Абрау-Дюрсо ул. Горького, Заозерная.
Причина: чистка трассы ВЛ-0,4кВ от КТП Сл20-987 присоединение 1.
Источник: МБУ «Безопасный город»
Категория: Новости / Анонс событий