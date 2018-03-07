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Он состоится в Краснодарском государственном институте культуры в рамках проекта "Культурный понедельник".
Благотворительный концерт национальных культур "Венок дружбы на Кубани" пройдет в Краснодаре 12 марта
Он состоится в Краснодарском государственном институте культуры в рамках проекта "Культурный понедельник".
В вокально-хореографической постановке национальные номера представят студенты из разных уголков мира, которые сейчас обучаются в институте культуры.
Народные песни в этот вечер будут перекликаться с яркими национальными танцами. Зрители увидят колорит монгольской, армянской, цыганской, казачьей, китайской, чеченской культур и других.
На концерте прозвучат саксофон, рояль и национальный монгольский инструмент. Приятным сюрпризом станет вокально-танцевально-инструментальное латиноамериканское попурри.
Начало благотворительного концерта в 18:30. Вход свободный.
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