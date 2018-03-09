Депутат «Яблока» Борис Вишневский приедет в Краснодарский край поддержать предвыборную кампанию Явлинского

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С 9 по 11 марта руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский посетит Краснодар и Ейск, чтобы поддержать предвыборную кампанию кандидата в президенты России Григория Явлинского. Он встретится с избирателями, проинспектирует косу Долгую в Ейске, которую хотят уничтожить, и даст пресс-конференцию.

В пятницу, 9 марта, Борис Вишневский вместе с экологом, председателем Краснодарского «Яблока» Евгением Витишко провел встречу с общественностью в Краснодаре.

10 марта в 11:30 в Ейске Борис Вишневский встретится с местными жителями и активистами по поводу незаконного строительства на территории памятника природы на берегу Азовского моря косы Долгой. Встреча пройдет в станице Должанская.

В 18:00 доверенное лицо Григория Явлинского проведет встречу с избирателями в ейском районном доме культуры (Ейск, ул. Пушкина д. 56).

В 19:30 депутат примет участие в интеллектуальной игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», в которую в Ейске играют более 10 лет. Организатор игры — депутат Совета муниципальных образований Александр Коровайный («Яблоко»). Из-за этого местные чиновники неоднократно чинили препятствия в проведении турниров. Игра пройдет в районном доме культуры (Ейск, ул. Пушкина д.56).

11 марта в 13:00 в офисе Краснодарского «Яблока» состоится пресс-конференция (Краснодар, ул. им. Федора Лузана, д.19, оф.118). Борис Вишневский расскажет о предвыборной программе кандидата в президенты Григория Явлинского.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»