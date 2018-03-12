МЧС приглашает...

/Анонс событий/

13 марта в 15.00ч. в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Мира, 56 состоится пресс-ланч с начальником Главного управления Александром Тарарыкиным.

Главной темой беседы станет вопрос организации информирования населения Краснодарского края – как о прогнозируемых и произошедших ЧС и происшествиях, так и о мероприятиях, проводимых в рамках повседневной деятельности Главного управления.

Также одной из актуальных тем встречи станет подготовка Главного управления к паводкоопасному сезону и пожароопасному периоду. Не останется без внимания и вопрос подготовки ведомства к Чемпионату мира по футболу 2018.

В завершении Александр Тарарыкин расскажет об итогах деятельности Главного управления в 2017 году и основных задачах на 2018 год.

Приглашаем Вас принять участие в мероприятии и осветить его в СМИ. Ответственные за работу с журналистами – Никита Гавриляк (8-928-663-17-52).

Просьба прислать аккредитацию до 18.00ч. 12.03.2018г. на электронную почту mchs-press23@yandex.ru

Источник: Отдел информационного обеспечения деятельности МЧС России