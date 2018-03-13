Белорусское молоко запретят с 15 марта

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В четверг будут введены временные ограничения на поставки молочного сырья из Белоруссии.

Запрет Россельхознадзора коснется молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых; сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка.

Ранее планировалось ввести запрет 26 февраля, затем - 6 марта, однако российская и белорусская сторона ведет переговоры. Как отмечал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, перенос сроков запрета не исключается.

Причиной введения запрета называются нарушения ветеринарно-санитарных норм. В российском Минсельхозе говорили, что запрет не будет веден, если будут сняты претензии к качеству товаров. Запрет будет вводиться в отношении конкретных предприятий. Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что будет составлен список поставщиков, которых коснется запрет.

Также Россельхознадзор уже с 6 марта ввел запрет на поставки с белорусского предприятия ОАО «Милкавита» из-за повторного обнаружения сухого молока в питьевых сливках и оксибендазола в концентрированном обезжиренном молоке.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/russian-news/17858-Belorusskoe-moloko-zapretjat-s-15-marta