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В день памяти священомученика Димитрия Легейдо в Геленджике пройдет Общеепархиальный крестный ход

В праздничных мероприятиях примут участие епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност,  духовенство Новороссийской епархии, представители администрации и общественных организаций, прихожане собора, жители и гости города.

Праздничная литургия, которую проведет епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност в сослужении с духовенством Новороссийской епархии, начнется 23 марта в 8.00 в Свято-Вознесенском кафедральном соборе  по адресу: г. Геленджик, ул. Первомайская, 4.

Затем состоится большой крестный ход, который пройдет по улицам Первомайской, Революционной, Прибойной и Школьной. Ориентировочное время начала шествия - 10.45.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Анонс событий

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