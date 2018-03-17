Для российских водителей вводят новое обязательное правило

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В России с воскресенья, 18 марта, для водителей вводятся новые правила: при выходе из транспортного средства (в случае остановки вне населенных пунктов) им приписано надевать одежду со светоотражающими элементами.

Такое нововведение распространяется на темное время суток. В настоящее время в правительстве еще не приняли окончательное решение насчет того, подлежат ли наказанию автовладельцы, пренебрегшие данным постановлением.

Юрий Шакиров, официальный представитель ГИБДД, рассказал, что сотрудники дорожной полиции не будут целенаправленно проверять наличие соответствующей одежды у водителей. По его словам, эта инициатива позволит снизить количество ДТП.

Источник: https://inforeactor.ru/140209-dlya-rossiiskikh-voditelei-vvodyat-novoe-obyazatelnoe-pravilo?from=push&utm_source=push