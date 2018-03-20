В Краснодаре откроется выставка артефактов, найденных при строительстве Крымского моста

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22 марта в Краснодарском историко-археологическом музее имени Е.Д. Фелицына состоится торжественное открытие выставки «Два берега – одна история».

– Выставка посвящена единству исторических судеб Крыма и Кубани, берегов Керченского и Таманского полуостровов. На ней представлены предметы античной и средневековой эпох, найденные при археологических раскопках в зоне строительства Крымского моста на территории Краснодарского края, – сообщили в министерстве культуры региона.

Первый зал отражает тесную связь берегов Керченского пролива в античную эпоху. Тематика второго зала посвящена эпохе средневековья. О Крымском мосте, соединившем оба берега пролива, и об археологических открытиях во время его сооружения рассказывает третий зал.

При строительстве самого протяженного в России моста велись широкомасштабные археологические раскопки, как наземные, так и подводные. В них участвовали известные ученые со всей страны. Сотни находок были переданы в фонды Таманского музейного комплекса.

На выставке представлены архитектурные детали, древнегреческая столовая расписная, чернолаковая и красноглиняная посуда, амфоры и предметы быта. Некоторые предметы являются уникальными. Например, амфора с нефтью V века до н.э., обнаруженная при строительстве энергомоста в поселении Ильич.

Выставка «Два берега – одна история» будет работать до 1 июня.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края