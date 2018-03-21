Эксперт: без определенных мер последствия миграции будут непредсказуемыми

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К 2050 году в мире появятся 140 миллионов климатических мигрантов.

Всемирный банк спрогнозировал к 2050 году 140 миллионов климатических мигрантов. Авторы доклада «Надвигающаяся буря» считают, что миграция будет происходить внутри стран. В зоне риска – страны Африки к югу от Сахары, Южная Азия и Латинская Америка. Самые бедные и наиболее уязвимые к изменениям климата районы пострадают сильнее всего. По мнению экспертов, проблема недооценивается правительствами, ведь население этих регионов составляет более половины от жителей всех развивающихся стран мира. Учитывая население нашей планеты, 140 миллионов – не так много и не так страшно, рассказал в эфире радио Sputnik проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Сергей Мясоедов.

«В нашу страну уже идет довольно большая миграция из бывших республик Советского союза, цифры исчисляются миллионами, за счет этого у нас идет прирост населения. Пока этот процесс не очень заметен для наших масштабов. 140 миллионов человек, о которых говорится в докладе – это люди из развивающихся стран, зачастую беднейших стран, на которых идет волна засухи и потепления. Это последствия, которые сложно просчитать. Между Месопотамией был зеленый край, где росли экзотические цветы, были огромные долины – сейчас это территория Ирака, пустынная местность, климат изменился, людей стало меньше, возникли экономические сложности. Если сейчас большой поток начнет перемещение в новые зоны расселения по планете, возникнут проблемы, о которых нужно думать. Это не только проблемы возможных межэтнических конфликтов, проблема адаптации. Надо думать, как принять людей. Этим людям нужно дать язык местности, куда они придут. Мы наблюдали проблему миграции в Европе: она была намного меньше количественно, но вызвала сложнейшие социально-экономические проблемы. 140 миллионов не означает, что в 2050 году, дождавшись одного дня, все дружно хлынут куда-то. Люди уже начали переселяться. Учитывая население нашей планеты, 140 миллионов – не так много и не так страшно. Население нескольких стран превысило миллиард человек. Если парниковый эффект будет усиливаться, это еще больше скажется на климате планеты, можно ожидать, что поток еще больше увеличится. Если нам не удастся приостановить климатические изменения, если мы не подготовим социальные меры и шаги по адаптации людей, это приведет к достаточно сложным и непредсказуемым последствиям», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/