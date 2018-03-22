Курорты Краснодарского края примут чемпионат мира по мотокроссу

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Российский этап континентального соревнования и этап чемпионата Европы по мотокроссу MXGP пройдет на трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орленок» 30 апреля и 1 мая.

Чемпионат мира по мотокроссу MXGP – ведущая гоночная серия, которая ежегодно проводится в десятках стран мира и собирает многомиллионную аудиторию болельщиков.

– Российский этап станет шестым в календаре спортивного сезона 2018 года. К нам приедут звезды мотокросса и их команды более чем из 40 стран мира. Сейчас идет активная подготовка трассы и спортсменов, – рассказал директор «Орленка», президент федераций мотоциклетного спорта России и Краснодарского края Александр Джеус.

Гостей ждут восемь захватывающих гонок – по два заезда в каждом из четырех зачетов: MXGP и MX2 – в чемпионате мира, а также EMX250 и EMX300 – в чемпионате Европы. Болельщики получат возможность посетить гоночный паддок, посмотреть, как готовят к соревнованиям технику мирового уровня, взять автограф у звезд мирового и российского мотокросса и сфотографироваться с ними, уточнили в региональном минкурортов.

– Событийный туризм – одно из приоритетных направлений развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края. Развитая инфраструктура, современные площадки позволяют провести в регионе мероприятия самого высокого уровня, – прокомментировал министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.

Трасса «Орленка» – одна из лучших в России. За последние 10 лет «Орленок» пять раз принимал первенство Европы по мотокроссу, чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров, а в прошлом году здесь состоялся российский этап MXGP.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края