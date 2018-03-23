Украина использует собственных снайперов как приманку

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Украинское командование во время военных действий на Донбассе бросает неопытных выпускников снайперских школ прямо на передовую, под пули противника. Для чего войскам Незалежной нужны смерти новичков, сербский снайпер Деян Берич рассказал в спецпроекте WarGonzo для РЕН ТВ.

В пятницу на РЕН ТВ – премьера эксклюзивного спецрасследования «Снайперский счёт» от популярного интернет-проекта WarGonzo. Зрители увидят тест-драйв сверхсовременного оружия от военного корреспондента Семёна Пегова, а также интервью со снайперами – в том числе с сербским стрелком Деяном Беричем, который побывал в плену у украинских силовиков.

Деян Берич попал на Донбасс ещё в 2014 году. До этого успел отслужить в югославской армии, участвовал в вооруженных конфликтах на Балканах.

Первое, что поразило его на Донбассе, – отношение украинских военных к собственным стрелкам: неопытных выпускников снайперских школ бросают на передовую как приманку. Стреляя по ним, противник выдаёт своё местоположение, и украинским войскам становится проще убить врага.

«Новички у них просто поставлены там, и ты должен по ним отстрелять, – пояснил Деян Берич. – Ну, когда видишь это, такой бедный парень, которого просто отправили на погибель, конечно, ты не будешь стрелять в него. Они гибнут там пачками, их просто поставили как живца, а лучшие снайперы находятся в третьей линии».

Секреты суровой профессии снайпера раскроет РЕН ТВ в новом документальном расследовании «Снайперский счёт».

Почему молодые девушки становятся стрелками-ликвидаторами?

Чьи винтовки дальнобойнее – российские или американские?

Часто ли военные стрелки «переквалифицируются» в наёмников?

Что такое снайперская дуэль – и как её назначают через соцсети?

Сколько ликвидаций на счету у самых успешных бойцов?

И что рассказал о тонкостях своей работы снайпер, недавно вернувшийся из Сирии?

Смотрите новое документальное расследование «Снайперский счёт» – в пятницу, 23 марта, в 20:00 на РЕН ТВ.

Источник: РЕН ТВ