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Сирены будут тренировать...
28 марта 2018 года с 10:00 до 11:00 администрацией Краснодарского края будет проводиться комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения П-166Ц. На предприятиях и учреждениях проверят срабатывание сирен и сиренно-речевых установок.
Поэтому если вы услышите сирены у себя в городе или поселке, то не надо пугаться. Это учения идут!
Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"
Категория: Новости / Анонс событий