/Анонс событий/

Сирены будут тренировать...

28 марта 2018 года с 10:00 до 11:00 администрацией Краснодарского края будет проводиться комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения П-166Ц. На предприятиях и учреждениях проверят срабатывание сирен и сиренно-речевых установок. 

Поэтому если вы услышите сирены у себя в городе или поселке, то не надо пугаться. Это учения идут!

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Просмотров: 97 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

"Черноморец" уступил "Армавиру" в один мяч

В Анапе идет укладка тротуара и подготовка к асфальтированию велодорожки

Сын Табакова отказался общаться с Зудиной

Новороссийские библиотеки приглашают...

Временное прекращение подачи воды