Сирены будут тренировать...

/Анонс событий/

28 марта 2018 года с 10:00 до 11:00 администрацией Краснодарского края будет проводиться комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения П-166Ц. На предприятиях и учреждениях проверят срабатывание сирен и сиренно-речевых установок.

Поэтому если вы услышите сирены у себя в городе или поселке, то не надо пугаться. Это учения идут!

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"