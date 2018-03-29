В Анапе проверят все объекты с массовым пребыванием людей, детские сады, школы и больницы

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Юрий Поляков провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На нем глава Анапы поручил создать штаб, который будет координировать проверки на всех объектах с массовым пребыванием людей, а также в учреждениях социальной сферы.

Заседанию КЧС муниципального образования предшествовал видеоселектор под председательством губернатора Кубани. Его Вениамин Кондратьев предложил начать с минуты молчания в память о жертвах страшной трагедии в Кемерово.

«Трагедия никого не оставила равнодушным. Давайте сделаем все возможное, чтобы на Кубани такое не произошло никогда. Краснодарский край – один из лидеров в стране по количеству торговых центров. Я обращаюсь к главам муниципалитетов: каждый торговый центр должен быть взят вами на личный контроль на соответствие требованиям безопасного нахождения там людей», – заявил Вениамин Кондратьев.

304 объекта с массовым пребыванием людей – эта цифра озвучена на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город-курорт Анапа. Юрий Поляков поставил задачу: создать штаб, который организует проверки на предприятиях ключевых сфер деятельности, будь то торговля, санаторно-курортный комплекс или социальные объекты.

«Никаких «каникул» для предпринимателей! Нам сегодня нужно принять такие меры, при которых мы могли зайти с проверкой и в случае выявления недостатков в обеспечении безопасности навести порядок в кратчайшие сроки!» — заявил глава города-курорта.

В штаб войдут сотрудники отдела надзорной деятельности, управлений по взаимодействию с правоохранительными органами, гражданской обороны и защиты населения, а также общественники и представители СМИ. Кроме того, по поручению Юрия Полякова в список на проверку попадут не только торговые и развлекательные центры, но и Городской театр, Летняя эстрада, ЦК «Родина», санатории, где в эти дни принимают отдыхающих, детсады, школы, городская и детская больницы.

Однако важны не только проверки, но и обучение персонала грамотным действиям в случаях пожаров и других нештатных ситуаций. Руководители анапских предприятий должны провести инструктажи и тренировки, исключив халатность и разгильдяйство в трудовых коллективах. Об этой их обязанности глава поручил напомнить, направив соответствующие рекомендации.

Источник: пресс-служба администрации Анапы