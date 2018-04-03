В Новороссийске пройдет отборочный тур Международных армейских игр

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В Новороссийске на полигоне Раевский 15 апреля состоится открытие отборочного тура на Международные армейские игры. Десантники со всей страны съедутся в город-герой, чтобы показать на что способны. Лучшие из лучших получат право представлять Россию на Международных армейских играх, которые в этом году пройдут в на базе 76 ДШД в Пскове.

Армейские международные игры 2018 года пройдут с 28 июля по 11 августа, сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев. По его словам международный этап АрМИ-2018 будет включать 29 конкурсов.

Десантники города-героя 7ой десантно-штурмовой дивизии (Горная) неоднократно становились призерами игр, а в 2017 году представляли нашу страну на армейских играх в Китае.

Итак, военные «баталии» развернутся с 15 апреля по 26 апреля на полигоне Раевский. Организаторы обещают, что помимо привычных соревнований на боевой технике, пройдут состязания пеших групп и специальной разведки. Те, кто придет на полигон, смогут увидеть прохождение команд участниц торжественным маршем, показательные выступления разведывательных подразделений по рукопашному бою, дефиле оркестра соединения, парашютные прыжки, марш-бросок, преодоление полосы препятствий десантниками, стрельбу, индивидуальную гонку экипажей БМД с форсированием водной преграды, преодоление противотанкового рва и кургана, рассказал в ходе оргкомитета заместитель командира по работе с личным составом Сергей Куклин.

- Запланировано состязания юнармейцев, будет организована и работа полевой кухни, - сообщил сайту администрации города председатель местного отделения Геннадий Гуляй председатель местного отделения ДОСААФ.

Не менее интересная программа ожидается и на закрытии: захват объекта и уничтожение условного противника, показ огневых возможностей усиленного ДШ взвода и поражение цели с дальних рубежей. В общем - море огня.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск