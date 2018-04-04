22 апреля. 10:50. На железнодорожную станцию «Новороссийск» прибывает ретро-поезд «Победа»

/Анонс событий/

Ретро-поезд сформирован из исторического подвижного состава. Впервые его поведут два паровоза. В состав также войдут вагоны из экспозиции дорожного музея железнодорожной техники: крытые товарные вагоны (теплушки), платформы (для перевозок военной техники), салон-вагон, которые были в эксплуатации в военное время. Во время остановки всем желающим будет предоставлена возможность осмотреть изнутри вагоны исторического ретро-состава.

На железнодорожном вокзале перед ветеранами Великой Отечественной войны и труда, тружениками тыла, горожанами и гостями в рамках акции памяти выступят творческие коллективы. Подготовлена совместная концертная программа «История войны — история побед» - театрализованное представление возвращения в 1945 году солдат-победителей домой.

Праздничные представления будут проходить на открытой платформе военного железнодорожного состава. Во время представлений артисты будут одеты в исторические костюмы – железнодорожную форму и одежду военных лет со всеми нюансами экипировки и знаками отличия. В концертную программу включены документальные данные о Великой Отечественной войне, вокальные и танцевальные номера, литературные произведения «огненных» лет. По традиции будет организовано угощение настоящей солдатской кашей.

В рамках акции «Ретро-поезд в Новороссийске» запланировано посещение ветеранов Великой Отечественной войны на дому – тех, кто не сможет самостоятельно приехать на железнодорожный вокзал.

Обратно, в сторону Гайдука, ретро-поезд на паровой тяге отправится в 14:10.

Источник: Прес-сслужба адмминистрации МО Новороссийск