В Геленджике в седьмой раз пройдет парад колясок

/Анонс событий/

Мероприятие состоится 12 мая на Центральной площади города.

Принять участие в конкурсе могут как жители, так и гости курорта с детьми в возрасте до 4 лет (включительно), а также малыши с колясками для кукол. Приветствуется оформление коляски в едином с костюмами родителей и детей художественном образе.

Оценивать участников конкурса жюри будет по пяти номинациям: «Сказочные герои», «Юные путешественники», «Цветочные фантазии», «Будущие професии» и «Экоколяска».

Во время мероприятия будет организована презентация каждого участника и небольшой парад-дефиле по площади, для того, чтобы зрители могли рассмотреть коляску со всех сторон.

Подавать заявки на участие в мероприятии можно до 7 мая в отдел по делам семьи и детства администрации муниципалитета по адресу:

г. Геленджик, ул. Горького, д.4, по телефонам 2-08-18, 2-08-19 или по электронному адресу: sp_gel@mail.ru.

В заявке необходимо указать выбранную тему, фамилию, имя, отчество участника (родителей и ребенка), паспортные данные одного из родителей, возраст участника (ребенка), поэтическое представление образа (стихи, проза), контактный телефон и дату подачи заявки.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик