Торжественное открытие краевой «Вахты Памяти – 2018» состоится в Краснодаре 6 апреля

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В 2018 году Краснодарский край празднует великую дату – 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

Уже не первый год по всей России проводится акция «Вахта Памяти». Реализация проекта заключается в сохранении и благоустройстве воинских захоронений, проведению поисковых работ, установлении имен погибших и пропавших без вести.

Организаторы мероприятия: министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани».

В открытии «Вахты Памяти – 2018» примут участие воспитанники патриотических и поисковых клубов, участники общественных организаций и объединений, молодые добровольцы, ветераны Великой Отечественной войны.

В программе мероприятия: запуск добровольческого проекта «Дорогами славы» по благоустройству памятных мест в городах и станицах Кубани, работа тематических площадок, проведение семинара-совещания, церемония награждения представителей поискового движения Знаком отличия «За отличие в поисковом движении III степени» и медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».

В рамках мероприятия состоится торжественный старт туриады добровольческого проекта «Дорогой героев», реализуемой общественной организацией «Южный регион». Помимо этого, 6 апреля начинает свою работу новый краевой проект «Дни единых действий по благоустройству памятников и мемориалов». Основные мероприятия в рамках акции пройдут в апреле-мае 2018 года.

По итогам проекта будет разработана карта мемориальных объектов Краснодарского края, отражающая названия, местонахождение, внешний вид, историческую справку памятных мест. Каждый молодой человек сможет использовать эту базу для виртуальной экскурсии или самостоятельно пройти маршрут и даже увидеть малоизвестные локальные достопримечательности, о которых не пишут в путеводителях.

Старт краевой «Вахты Памяти-2018» состоится в кубанской столице 6 апреля, в парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы. Начало торжественного митинга в 13:00.

Источник: Минобр Краснодасркого края