Поезд «Победа» отправится в путь по Северо-Кавказской железной дороге 14 апреля

/Анонс событий/

С 14 по 27 апреля по Северо-Кавказской железной дороге будет курсировать поезд «Победа».

Ретро-состав в этом году побывает на станциях Каменская, Таганрог-1, Староминская, Тимашевская, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Крымская, Новороссийск, Ростов-Главный.

На всех выше перечисленных станциях состоится театрализованное представление. Оно подготовлено силами творческих коллективов Дворца культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный и Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС).

В концертную программу включены документальные данные о Великой Отечественной войне, вокальные и танцевальные номера, литературные произведения тех лет.

Ретропоезд сформирован из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны. Его поведут два паровоза, один из которых принимал участие в Сталинградской битве. В составе: крытые товарные вагоны (теплушки), платформы (для перевозок военной техники), салон-вагон. Вся техника из экспозиции музея железнодорожной техники СКЖД.

Во время остановок на вокзалах всем желающим будет предоставлена возможность осмотреть изнутри вагоны исторического ретро-состава.

График концертов поезда «Победа» на вокзалах:

14 апреля – Каменская начало в 11:15;

15 апреля – Таганрог-1 начало в 11:05;

16 апреля – Староминская начало в 11:10;

17 апреля – Тимашевская начало в 10:45;

18 апреля – Краснодар начало в 11:15;

19 апреля – Туапсе начало в 11:05;

20 апреля – Горячий Ключ начало в 10:30;

21 апреля – Крымская начало в 12:30;

22 апреля – Новороссийск начало в 10:55;

27 апреля – Ростов-Главный (время уточняется).

Источник: пресс-служба СКЖД