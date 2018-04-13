Приглашаем - "Десантный взвод-2018"

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Жителей и гостей Новороссийска командование ВДВ и 7 гвардейской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова десантно-штурмовой дивизии (горной) приглашают жителей и гостей город посетить зрелищные соревнования «Десантный взвод-2018», которые пройдут на полигоне Раевский с 15 по 25 апреля 2018 года.

"Десантный взвод" пройдет в несколько этапов. Участникам конкурса предстоит высадиться на незнакомую площадку и совершить марш-бросок на 10 километров, провести гонки на боевых машинах БМД-2, принять участие в горной эстафете с использованием стрелкового оружия и гранатометов, а также совершить индивидуальный парашютный прыжок на точность.

15 апреля в 10.00 начало открытия соревнований, где десантники покажут вам свое мастерство рукопашного боя, произведут условный захват объекта противника, десантируются с флагами соединений из вертолета Ми-8. В завершении на сцене выступят легендарная группа 7 дшд (г) Синева и творческие коллективы города . Ждем вас на УТП полигона Раевский. Гарантируем красивое зрелище, хорошие эмоции и приятные сюрпризы!

Сегодня состоялось заседание оргомитета под руководством заместителя главы, управляющего делами Надежды Александровны Галкиной. В нем приняли участие заместитель командующего ВДВ генеарл-лейтенант Александр Вязинков, специалисты городской администрации, руководители структурных подразделений.

Источник: Пресс-слуужба администрации МО Новороссийск