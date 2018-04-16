В Новороссийске готовятся ко Дню местного самоуправления

/Анонс событий/

Каждый год 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления. Указ об учреждении этого молодого праздника президент России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

За это время сделано не мало. В ряды активистов включились десятки новороссийцев. Люди возглавили территориальные местные органы самоуправления – в народе ТОСы. Помогают благоустраивать и сами. Высаживают цветы, наводят порядок на придомовых территориях участвуют в организации благоустройства, контролируют реализации больших федеральных проектов программы «Формирование комфортной городской среды», «Улучшение системы водоснабжения» и другие. Самая главная функция организаторская и пропагандистская –тосовцы стали настоящими лидерами в своих районах. Привлекают в свои ряд активистов.

Источник: пресс-служба администрации МО Новороссийск