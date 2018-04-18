Расписание движения пригородных поездов изменится

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На перегоне Староминская – Албаши Краснодарского региона СКЖД с 17 по 26 апреля будут проиводиться работы по ремонту пути.

В связи с этим вносятся изменения в график движения пригородных поездов.

С 17 по 25 апреля отменено движение пригородных поездов № 6706 Краснодар-1 – Староминская-2 отправлением в 15:10, №7645 Староминская-2 – Тимашевская-1 отправлением в 19:02.

С 18 по 26 апреля отменяется движение пригородных поездов № 7646 Тимашевская-1 – Староминская-2 отправлением в 03:07, № 6705 Староминская-Тимашевская – Краснодар-1 отправлением в 05:08.

На эти дни также скорректировано расписание 20 поездов, курсирующих в Краснодарском и Ростовском регионах СКЖД.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Источник: пресс-служба СКЖД