Русфонд приглашает к милосердию...

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Если есть возможность, помогите!Краснодарец Егор Лиман, 5 лет, имеет диагноз - врожденный порок развития головного мозга. Ему требуется лечение на сумму 199 430 руб.

"Когда я была беременной, на плановом УЗИ у Егора обнаружили кисты в головном мозге. Я обратилась к генетику, который успокоил: кисты должны рассосаться. На обследовании, проведенном сразу после рождения сына, кисты не были обнаружены, но мозг Егора пострадал – произошли патологические изменения. Я много занимаюсь здоровьем сына, регулярно вожу его в реабилитационные центры. Наиболее эффективным для Егора оказалось лечение в московском Институте медицинских технологий (ИМТ). Оплатить его помогли вы, читатели Русфонда, спасибо всем неравнодушным людям! У сына окрепли мышцы, он стал активнее и подвижнее, лучше понимает обращенную к нему речь, начал интересоваться книжками. Лечение нам надо продолжать. А мне не собрать необходимую сумму – одна воспитываю двоих детей, живем на социальные пособия и алименты бывшего мужа. Пожалуйста, помогите!", - рассказала Екатерина Лиман, Краснодар, Краснодарский край.

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Егору необходимо продолжить лечение, закрепить ранее достигнутые результаты: укрепить мышцы, развить подвижность суставов, улучшить координацию движений и мелкую моторику, стимулировать речь мальчика».

Как помочь Егору?

– Сделать пожертвование на сайте "Русфонда" (в выпадающем списке выберите "Егор Лиман").

– Отправить СМС со словом "Дети" на номер 5542 (МТС, "Мегафон", "Теле 2" или "Билайн") – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.

– Воспользоваться системой "МТС. Легкий платеж" (со счета мобильного телефона МТС)

– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно по реквизитам:

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

ИНН 7743089883

КПП 774301001

р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк"

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Егора Лимана. НДС не облагается.

– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.

– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите " Егор Лиман").

– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.

Источник: Русфонд