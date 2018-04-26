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Стартовала гражданская кампания «Георгиевская лента»

С 23 апреля по 9 мая в преддверии празднования 73-й годовщины Великой Победы волонтеры в Геленджике раздадут более 80 тысяч георгиевских ленточек.

Распространять оранжево-черные символы Победы волонтеры будут как в городе, так и в сельских округах. В Геленджике стационарные точки будут открыты на рынках «Полевой» и «Дары Кубани», у гипермаркетов «Магнит» по ул. Кирова и ул. Советской, рядом с торговыми центрами «Эстакада» и «Геленджик».

1 мая раздавать георгиевские ленты волонтеры будут на площади им. Погодина, а в День Победы - на Лермонтовском бульваре, у памятника Воину-победителю и на Платановой аллее.

Также во время кампании будет осуществляться сбор пожертвований на приобретение медицинского оборудования для краевого клинического госпиталя ветеранов войн.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Анонс событий

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