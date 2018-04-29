Спортсмены Геленджика пробегут эстафету в преддверии Дня Победы

/Анонс событий/

Мероприятие состоится 5 мая. Принять участие в забеге могут все желающие.

Старт забегу будет дан в 11.00 на набережной курорта, в районе сквера Победы. Финишируют участники мероприятия у памятника Воину-победителю, где почтут память героев Великой Отечественной войны и возложат цветы к Вечному огню.

Стоит отметить, что эстафету «Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» проведут одновременно во всех районах Краснодарского края.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик