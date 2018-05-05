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В Ростове-на-Дону пройдет парад необычных транспортных средств

20 мая в Ростове-на-Дону в рамках гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу 2018» пройдет парад необычных транспортных средств. Принять участие в празднике удивительных машин могут изобретатели, конструкторы и просто увлеченные техникой люди.

Технический регламент не предусматривает особых ограничений. В машинах могут быть использованы любые типы двигателей и трансмиссий. Вес свободный. Количество колес — от одного и более. Приветствуются полёт фантазии, неординарность и творческий подход. Чем удивительней техника, тем лучше. Машина должна проехать по рельефному грунтовому покрытию не менее 300 метров.

Участников ждут около 40 тысяч болельщиков «Бизон-Трек-Шоу», десятки российских и зарубежных СМИ, миллионы телезрителей и всеобщее признание!

Создатель самого необычного транспортного средства получит в награду от оргкомитета главный приз — мотоцикл!

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Категория: Новости / Анонс событий

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