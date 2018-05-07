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Дума обсуждает кандидатуру Медведева
На сайте Кремля опубликован указ Президента РФ. Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Государственной Думы кандидатуру Медведева.
Сегодня в 16 часов состоится заседание фракции партии "Единая Россия". На нем однопартийцы должны принять решение по предложению Президента.
Завтра на внеочередном заседании Государственной Думы России в повестке дня внесен вопрос о согласовании кандидатуры Дмитрия Медведева на должность Председателя Правительства РФ.
Пока прогноз Новостной Ленты сбывается.
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