/Анонс событий/

Дума обсуждает кандидатуру Медведева

На сайте Кремля опубликован указ Президента РФ. Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Государственной Думы кандидатуру Медведева.

Сегодня в 16 часов состоится заседание фракции партии "Единая Россия". На нем однопартийцы должны принять решение по предложению Президента.

Завтра на внеочередном заседании Государственной Думы России в повестке дня внесен вопрос о согласовании кандидатуры Дмитрия Медведева на должность Председателя Правительства РФ.

Пока прогноз Новостной Ленты сбывается.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Просмотров: 95 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В 2018 году в лесах Чечни саперы обнаружили и обезвредили более 1 тыс. взрывоопасных предметов

ИНВИТРО - лучший поставщик медицинских услуг

"Крымская весна – 2018" принесла награды кубанским студентам

Общественные приемные поисковых организаций в рамках проекта «СУДЬБА СОЛДАТА» начали свою работу на Кубани

К инаугурации Владимира Путина выпущена памятная почтовая марка