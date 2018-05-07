Общественные приемные поисковых организаций в рамках проекта «СУДЬБА СОЛДАТА» начали свою работу на Кубани

/Анонс событий/

Великая Отечественная война затронула каждую российскую семью, и, несмотря на то, что со дня ее окончания прошло уже более 70 лет, эта тема до сих пор находит широкий отклик в сердцах наших соотечественников.

В «Поисковое движение России» ежедневно обращаются люди со всей страны и даже из-за рубежа, которые хотят узнать о судьбах своих родных, пропавших без вести на полях сражений.

В рамках проекта «Судьба солдата» мы хотим собрать лучшие практики работы по установлению судеб пропавших в годы Войны защитников Отечества и распространить их по всей стране. Выстроить систему помощи россиянам, которые ищут своих родных, пропавших в годы Великой Отечественной, основываясь на нашем многолетнем опыте работы с электронными базами данных Минобороны и архивными документами. Проект реализуется при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

В преддверии всенародного праздника - Дня Победы региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Краснодарском крае открывает на базе 4-х поисковых общественных организаций

Общественные приемные проекта «СУДЬБА СОЛДАТА».

В общественные приемные проекта смогут обратиться местные жители с просьбой об установлении судьбы своих родственников пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Обратившиеся смогут заполнить анкеты-запросы, которые будут отработаны волонтерами поисковых организаций.

Первая общественная приемная провела свою работу 4 мая 2018 года в городе Краснодаре на базе Средней общеобразовательной школа № 52. Школьная поисковая группа «Мемориал» принимала заявки от населения в течение 4-х часов.

В День Победы общественные приемные будут действовать:

9 мая 2018 года с 15.00 до 18.00 часов в городе Краснодаре на площади

ТРК «ОZ-молл» (Краснодар, ул. Крылатая, 2) в рамках Благотворительного фестиваля «ПЕСНИ ПОБЕДЫ» радиостанции DFM – Краснодар

Школьный краеведческий поисковый отряд «Патриоты Кубани»

контактное лицо: руководитель отряда Боровиков Павел Александрович,

тел.: 8(928)419-15-59

9 мая 2018 года с 9.00 до 13.00 в городе Краснодаре, станице Старокорсунской (улица Красная 27/1, СДК «Старокорсунский»).

Поисковая группа «Обелиск» МБОУ СОШ 86.

Контактное лицо: руководитель группы Ольга Петровна Манвелова,

тел.: 8(964)79-72-25

9 мая 2018 года с 9.00 до 13.00 часов в станице Полтавской Красноармейского района (Центральный парк)

Краснодарская региональная общественная поисковая организация Военно-патриотический отряд «ЗДЕБОР»

Контактное лицо: руководитель организации Виталий Николаевич Руликов-Черный, тел.: 8(953)11-23-24