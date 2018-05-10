18 мая в Мегацентре «Красная Площадь» состоится грандиозная «Ночь покупок»!
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18 мая в Мегацентре «Красная Площадь» г. Новороссийск вас ждет праздничная программа с участием творческих коллективов, бесплатный концерт и закладка именной звезды группы Hi-Fi, а также шанс выиграть путевку на о. Кипр!
Афиша мероприятия «Ночь покупок»:
22:00 – Праздничная программа (1-я и 2-я очередь):
- музыка перуанских индейцев и колорит Африки;
- шоу «Гигантский бокал»;
- лучшие кавер-версии популярных хитов;
- удивительные экZOOтические фотозоны!
22:40 – Закладка именной звезды группы Hi-Fi и автограф-сессия (1-я очередь).
23:15 – БЕСПЛАТНЫЙ концерт группы Hi-Fi.
00:30 – Участвуйте в акции! Главный приз – путевка на о. Кипр (1-я очередь).
Условия предельно просты:
- Совершите покупку на сумму от 2 000 рублей (единым чеком) в любом магазине Мегацентра «Красная Площадь» г. Новороссийск с 22:00 ч. 18.05.2018 г. по 00:30 ч. 19.05.2018 г.
- Зарегистрируйте чек на стойке «Акция» (1-я очередь, центральный атриум, 1 этаж).
- Заполните купон, опустите его в прозрачный куб и получите возможность выиграть туристическую путевку на о. Кипр. Вручение приза состоится19 мая в 00:30 ч. (1-я очередь, центральный атриум, 1 этаж).
Важно: для получения приза необходимо присутствовать лично на вручении, и иметь при себе паспорт гражданина РФ. Подробности акции на сайте: www.novoros.red-square.ru
Не пропустите!
Место встречи: Мегацентр «Красная Площадь», 1 этаж, центральный атриум.
Возрастное ограничение: 18+
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Категория: Новости / Анонс событий