18 мая в Мегацентре «Красная Площадь» состоится грандиозная «Ночь покупок»!

/Анонс событий/

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18 мая в Мегацентре «Красная Площадь» г. Новороссийск вас ждет праздничная программа с участием творческих коллективов, бесплатный концерт и закладка именной звезды группы Hi-Fi, а также шанс выиграть путевку на о. Кипр!

Афиша мероприятия «Ночь покупок»:

22:00 – Праздничная программа (1-я и 2-я очередь):

- музыка перуанских индейцев и колорит Африки;

- шоу «Гигантский бокал»;

- лучшие кавер-версии популярных хитов;

- удивительные экZOOтические фотозоны!

22:40 – Закладка именной звезды группы Hi-Fi и автограф-сессия (1-я очередь).

23:15 – БЕСПЛАТНЫЙ концерт группы Hi-Fi.

00:30 – Участвуйте в акции! Главный приз – путевка на о. Кипр (1-я очередь).

Условия предельно просты:

Совершите покупку на сумму от 2 000 рублей (единым чеком) в любом магазине Мегацентра «Красная Площадь» г. Новороссийск с 22:00 ч. 18.05.2018 г. по 00:30 ч. 19.05.2018 г. Зарегистрируйте чек на стойке «Акция» (1-я очередь, центральный атриум, 1 этаж). Заполните купон, опустите его в прозрачный куб и получите возможность выиграть туристическую путевку на о. Кипр. Вручение приза состоится19 мая в 00:30 ч. (1-я очередь, центральный атриум, 1 этаж).

Важно: для получения приза необходимо присутствовать лично на вручении, и иметь при себе паспорт гражданина РФ. Подробности акции на сайте: www.novoros.red-square.ru

Не пропустите!

Место встречи: Мегацентр «Красная Площадь», 1 этаж, центральный атриум.

Возрастное ограничение: 18+

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