15 мая 2018 года в выставочном комплексе «Атамань» состоится краевой праздник «Атамань встречает гостей!»

/Анонс событий/

Новороссийск как всегда представит яркую и красочную программу. Гостей без сомнения, удивит народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Росичи» (руководитель А. П.Щербаченко), который устроит настоящую фолк-дискотеку, в которой примут участие все присутствующие.

Народный самодеятельный коллектив казачий ансамбль семьи Старовойтовых» под руководством А.А. Старовойтова порадует задорными казачьими песнями и народный ансамбль казачьей песни «Калинушка» (руководитель заслуженный работник культуры Кубани В.М. Беляев).

В рамках праздничных мероприятий пройдут «Выборы Атамана» каждое муниципальное образование представляет своего кандидата. Новороссийск представит своего кандидата – казака Александра Старовойтова. И мы надеемся, что победит в выборах именно он!

Встречать гостей будут самые красивые новороссийские девушки, пройти мимо которых просто так никому не удастся – они своей интерактивной программой зажгут кого угодно!

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск